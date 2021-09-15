Психолог рассказала, как бороться с эмоциональным выгоранием

Эмоциональное выгорание возникает тогда, когда человек не рассчитывает свои силы и работает слишком много. Психолог Наталья Панфилова рассказала NEWS.ru, как бороться с этим состоянием.

Психолог объяснила, что эмоциональное выгорание возникает от слишком долгой работы без отдыха. О нем сигнализирует быстрая утомляемость, потеря концентрации, частые нелепые ошибки в работе, раздражительность.

«Как правило, это некий разрыв между возможностями этого человека и тем, что он сам себе навязывает. Здесь важно посмотреть правде в глаза и понимать, что тебе точно нужен отпуск или нужно меньше работать, и в зависимости от этого предпринимать какие-то шаги», — сказала психолог.

Панфилова объяснила, что в случае выгорания лучше всего взять отпуск, спать больше своей нормы сна а также переключиться с работы на какую-то другую деятельность, которая приносит удовольствие. В будущем необходимо честно рассчитывать свои силы, ведь эмоциональное выгорание может подорвать нервную систему и привести к серьезным проблемам со здоровьем, написало ИА Nation News.