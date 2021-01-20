Психолог рассказал, в каком возрасте девушка созревает для брака

По словам эксперта, перед свадьбой женщине важно повзрослеть на психологическом уровне. Она должна быть готова для вступления с мужчиной в нормальные партнерские отношения. Молчанов считает, что девушка становится достаточно серьезной в своих решениях после 25 лет. Если выйти замуж раньше, есть вероятность переноса фигуры отца на избранника.

«Обычно зрелость плюс-минус необходимого уровня достигается где-то в возрасте 25–27 лет. Если совпадает с моментом, что есть романтический партнер, он любим, это, наверное, некая оптимальная ситуация», — уточнил специалист.

Он заметил, что порой психологическая зрелость обретается женщиной чуть раньше или немного позже. А верхняя граница возраста для вступления в брак у представительниц прекрасного пола отсутствует. Молчанов посоветовал выходить замуж тогда, когда еще есть репродуктивная возможность для рождения ребенка.