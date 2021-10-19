Психолог рассказал, в чем секрет женского счастья

Всемирный день женского счастья отмечается 18 октября. Психолог Татьяна Цветкова рассказала ИА Nation News, в чем заключается женское счастье и что нужно делать, чтобы его достигнуть.

Психолог пояснила, что для каждой женщины понимание счастья индивидуально. Это просто внутреннее состояние, в котором человек чувствует себя наиболее спокойно и получает максимальное удовольствие. Поэтому, чтобы прийти к нему, необходимо в первую очередь прислушаться к себе и разобраться в своих чувствах и желаниях.

«Женщина может испытывать счастье от реализации в разных ролях: жены, матери, подруги, начальницы. Счастье — это то состояние, которое каждая женщина создает сама. Главная задача женщины — обеспечивать себя счастьем и понимать, отчего она его получает. Это могут быть простые действия», — сказала Цветкова.

Всемирный день женского счастья отмечается три раза в год: 18 октября, 21 февраля и 11 июня. Этот праздник учредила американка Карин Рокинд, после того, как пережила депрессию и поняла, что хочет помочь другим женщинам справляться с этим заболеванием.