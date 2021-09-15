Психолог рассказал студентам, как защититься от депрессии

Психолог Юлия Холодова рассказала, что коронавирус и переход на онлайн-обучение отразились на моральном состоянии студентов. О том, как эффективно справиться с резкими изменениями в жизни, она объяснила в интервью в эфире «Радио 1».

По словам специалиста, в тяжелый период важно не обременять себя глобальными целями. Студентам следует ограничиться чем-то небольшим в короткий промежуток времени.

«Не оттягивать учебу, не оставлять все до сессии, а ставить себе реальные цели и хвалить себя при их достижении, при решении этих задач. Это и есть техника маленьких шагов», — процитировало ИА НСН слова психолога.

Холодова посоветовала строить планы не только относительно работы, но и по поводу отдыха.