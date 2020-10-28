Психолог рассказал, сколько времени до брака встречаются пары в России

Она заметила, что в наше время женщины больше не боятся заявлять, что семья для них не является главной целью жизни. Теперь на первом плане у большого числа девушек, а также парней находится карьера. О семье начинают задумываться после 30 лет.

По словам Панфиловой, от момента начала любовных отношений до заключения брака проходит около трех лет. Это позволяет укрепить отношения и сделать их более серьезными и стабильными. Молодежь все реже стала жениться по любви с первого взгляда. При этом институт брака не умирает.

Специалист заметила, что люди как и раньше стремятся к официальному браку. Разница в том, что они не торопятся быстро регистрировать свои отношения, как это было 50 лет назад. Если за пару лет не появляется желания создать семью, то как правило парень и девушка расходятся.