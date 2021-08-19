Психолог рассказал про основные ошибки, которые приводят к разводам

Психолог Светлана Вильнина рассказала, что современные пары часто сталкиваются с проблемой распределения власти в семье. Такое положение дел зачастую приводит к разводам. О том, как эффективно ладить в браке, сообщило ИА Nation News.

Счастливый союз — это равноправный обмен женской и мужской энергиями. По словам эксперта, ресурсами женщины являются любовь, чувственность, эмоциональность, сексуальность. Когда жена дарит мужу заботу, он вдохновляется и становится более мотивированным. Мужчина начинает приносить в семью деньги, решает проблемы, берет на себя ответственность.

Зачастую современные женщины иначе понимают свою силу и начинают выполнять как женские, так и мужские функции. Многие даже выступают в роли добытчика. Но здесь, по словам Вильниной, важно понимать, что из-за психологических особенностей женщина воспринимает работу как процесс, а мужчина, в первую очередь, как способ обезопасить свою семью.

Жена, не умеющая ладить с мужем, начинает делать все сама, а своего мужчину в этот момент пилить. Но ведь в природе существуют свои законы. Чтобы построить гармоничные отношения, важно знать и понимать, как все работает. Их незнание часто приводит к ошибкам и разводам, заключила эксперт.