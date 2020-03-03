Психолог рассказал полиции, как вычислять преступников по отчеству. Вот что об этой теории думает криминалист

Издание написало, что Хигир — профессор психологии, действительный член Международной академии информатизации. Уже более 30 лет он занимается изучением влияния имени, отчества и месяца рождения на характер и судьбу человека.

«Очень жестокие преступники часто имеют отчества Николаевич, Игоревич, Анатольевич, Павлович, Семенович, Олегович, Александрович», — заявил Хигир. Он считает, что его теория работает на 80-90%.

По мнению эксперта газеты, Саши — люди любознательные, у них высокие умственные способности и хорошая память. Нередко они становятся музыкантами или слесарями. Не так хорошо дела обстоят у Сергеев.

«Возьмем довольно распространенное имя Сергей. По моей статистике, из десяти Сергеев пятеро могут быть преступниками», — полагает психолог.

Хигир считает себя единственным в своем роде специалистом в Европе. Правда, он признался, что не всегда правоохранительные органы хотят с ними сотрудничать.

«Как тыкать пальцем в небо»

«360» спросил у экс-начальника криминальной полиции Евгения Харламова, что профи думают о таких теориях. Нашего собеседника возмутили предположения Хигира.

Это из разряда фантастики. Это полный абсурд, который не имеет ничего общего с практикой. Это как тыкать пальцем в небо. Сейчас стало модно говорить об умных видеокамерах, которые могут вычислить тех, кто ходит по земле. Это вроде как работает, но официальная статистика говорит об обратном Евгений Харламов.

В диалоге журналиста «Петровки, 38» и его собеседника упоминалось имя итальянского врача-психиатра Чезаре Ломброзо. По мнению Харламова, умозаключения Лоброзе о том, что по выражению глаз, по носу и подбородку можно определить, на какое преступление пойдет человек, лишь гипотеза.

«Я как бывший начальник криминальный полиции общаюсь сейчас с людьми, которые занимают немаленькие должности в МВД, я от них такого не слышал. Я боюсь, что если им об этом скажу, они меня засмеют! Я этому не верю!» — заключил Харламов.

В интервью Хигир дал характеристику бывшему преподавателю СПбГУ Олегу Соколову, который осенью 2019 года убил свою молодую любовницу Анастасию Ещенко. Правда, психолог в этот раз руководствовался знаниями физиогностики. Он считает, что истоки ненормального поведения Соколова лежат в детстве. По мнению Хигира, родители не обращали на него внимания, у девочек он не пользовался успехом.

«И у Соколова развилась необычная ориентация по отношению к женщинам. По лицу виден его эгоизм», — заметил Хигир. В конце февраля историку предъявили новое обвинение. Его подозревают и в незаконном обороте оружия.

В самой газете «Петровка, 38» подчеркнули, что публикация интервью не говорит о том, что МВД поддерживает методы Хигира. На страницах издания он всего лишь изложил свой подход к расследованию преступлений, сказал «Открытым медиа» ответственный секретарь газеты Сергей Осташев.