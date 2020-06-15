Психолог рассказал, почему россияне стали дешевле оценивать свой труд
Психолог Елена Перминова разъяснила ИА Ura.ru, что зарплатные желания россиян снизились из-за желания иметь хоть какой-то заработок во время кризиса.
«Я полагаю, что в связи с сокращением много специалистов оказалось в худших условиях или вообще на улице», — заметила специалист.
По ее словам, теперь у работодателей появилась возможность выбирать, поскольку людям приходится соглашаться на более скромные условия, чем раньше. Они руководствуется тем, что лучше иметь хоть что-то, нежели вообще ничего.