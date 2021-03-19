Психолог рассказал, почему россияне не признают семейные консультации

Семейный психолог Юлия Овчинникова рассказала, почему жители России редко ходят на консультации всей семьей. Она напомнила, что в нашей стране не принято «выносить сор из избы», сообщило радио «Говорит Москва».

Чаще люди ходят на консультации по одному, реже к психологу приводят детей. Также нечасто со своим проблемами обращаются пары.

«Это традиционное недоверие, нежелание выносить сор из избы, не принято в нашей культуре это. Что люди подумают, а вдруг хуже будет? Приходят, когда совсем уже тяжелая ситуация», — заметила Овчинникова.

По ее словам, россияне не умеют договариваться. Задачей специалиста является собрать всех вместе и дать каждому возможность сказать свое слово. Важно научить клиентов слышать друг друга.