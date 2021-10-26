Психолог рассказал, почему некоторым людям не удается зарабатывать больших денег

Причины, по которым людям не удается зарабатывать больше, чем хотелось бы, могут быть самыми разными. Об этом заявил предприниматель, психолог, писатель Михаил Христосенко. Он считает, что даже некоторые фразы способны блокировать приход финансов, написало РИА ФАН.

К одной из таких фраз относится следующая: «Я это уже пробовал». То есть, по словам психолога, человек не желает пробовать дважды то, что в первый раз не принесло ему желаемого результата.

Ко второй фразе относятся такие слова: «Я уже пробовал гвоздь забивать — молоток в руки брал, гвоздь держал, к доске его прикладывал, по гвоздю бил… В итоге — синяк на пальце». Христосенко отметил, что можно все свои промахи сбрасывать на простое невезение по жизни, однако так дела точно никогда не разрешатся.

К третьей фразе психолог отнес такую: «Это не работает». На взгляд специалиста, у всех как-то работает, а именно у вас нет. Такие слова очень похожи на манию величия.

«Все вышеперечисленные фразы сильно блокируют сознание. Такое чувство, что на голове находится шапка из фольги — от нее все отскакивает, а внутрь не проникает. На самом деле, это эго. Оно не дает расти человеку, так как ему очень выгодно оставлять все так, как есть», — пояснил Христосенко и добавил, что просто хотеть много денег — недостаточно. Нужно ставить новые цели, добавлять к ним новые инструменты и менять картину мира в своей голове.