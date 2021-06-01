Психолог рассказал, почему люди в мегаполисах стали позже заводить детей

Психолог Анетта Орлова рассказала, почему жители крупных городов позже заводят детей. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным «Газеты.ru», большинство москвичей завели детей в 29 лет, а у 40% первый ребенок появился в 32 года.

Орлова пояснила, что в современном мире многие люди стараются как можно большего добиться. В первую очередь они занимаются собой, и поэтому не торопятся заводить детей.

«Все сроки сдвигаются, в том числе и получение профессии, и замужество, рождение ребенка, но и срок жизни увеличивается», — заключила психолог.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что почему россиянки стали чаще жаловаться на отсутствие материнского инстинкта.

Она пояснила, что материнский инстинкт — это не механизм, который заложен природой. По словам Ерофеевой, корректнее называть это «родительским поведением», которое сильно зависит от социальной среды.

«Долгие века люди жили другим укладом, в деревнях, на виду у всех. И вот это копирование жизни „как у других“ становилось частью социального инстинкта», — пояснила Ерофеева.

Она рекомендовала поменьше переживать из-за мнения окружающих и напомнила, что даже сделанный аборт не означает, что женщина станет плохой матерью.