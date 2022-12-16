Общество 16 декабря 2022, 18:35 Психолог рассказал, почему домашние животные способны принести человеку пользу Питомцы учат своих владельцев ответственности freepik

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Домашние питомцы занимают неотъемлемую часть жизни большинства россиян. Четвероногие друзья дарят положительные эмоции, напитывают энергией и учат ответственности, сообщил клинический психолог, гипнотерапевт Алексей Шестаков в интервью с РИА ФАН.

По словам специалиста, при приобретении домашнего питомца у человека закладываются основы чувства ответственности за того, кого он приручил. Зачастую четвероногих друзей заводят одинокие люди, так как питомец способен скрасить их будни своим присутствием.

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Шестаков отметил, что для одиноких людей питомец становится своего рода любимой отдушиной.

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Однако веселое времяпрепровождение с любимым животным не всегда может заменить полноценное человеческое общение, которое многим так необходимо.