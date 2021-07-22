Психолог рассказал об опасных последствиях насилия над детьми

Психолог Наталья Искра рассказала, что действия сексуального характера наносят вред детям, с которым помогут справиться специалисты. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Она объяснила, что дети не способны нести ответственность за свое сексуальное поведение. И даже если они делают что-то добровольно, они не до конца осознают, что именно происходит.

«Условно только с 16 лет уже возможно понимать последствия и нести ответственность. До этого возраста — это чаще психотравмирующая ситуация», — рассказала Искра.

Она уточнила, что такие ситуации могут вызвать у ребенка чувство вины, которое потом перетечет в депрессию.

«Это может проявляться в болезнях, ухудшении внимания. Проявления могут быть не такие яркие, как у взрослых, но они приводят ребенка к невротизации и нарушениям на телесном уровне», — пояснила психолог.

В таких случаях она рекомендовала обратиться за помощью к специалисту.