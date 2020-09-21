Психолог рассказал о вреде приложения для слежки за детьми

По словам специалиста, все зависит от того, как родители сами относятся к подобным приложениям.

«Все зависит от того, как человек к этому подходит. Если, например, есть правда важная задача: узнать, дошел ли ребенок до школы, то понятно. Но если в течение учебного дня мама постоянно связывается с ребенком по этому гаджету, отслеживает его через приложение, включает кнопку, чтобы прослушать, то понятно, что подкрепляет свою тревогу, чем использует гаджет как помощник», — приводит слова Галиевой сайт «Невские новости».

Она отметила, что некоторые матери слишком оберегают своих детей. Они могут не отпускать малышей познавать мир тогда, когда им это уже необходимо. Например, матери не отпускают годовалых детей с рук. В этом случае стоит бить тревогу.