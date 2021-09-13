Психолог рассказал о влиянии возраста на заключение брака

Психолог Ксения Ульянова объяснила, как возраст влияет на оформление брака. По ее словам, это многовековая традиция, которая подтверждает серьезность отношений. Об этом написало РИА ФАН.

Эксперт отметила, что молодые люди все чаще прибегают к гражданским бракам, в то время, как взрослые люди желают закрепить свои отношения официально. Пара, которая точно определилась со своим выбором, мечтает рассказать всем о счастливых отношениях, рассказало ИА Nation News.

Иногда, в более зрелом возрасте, встретить вторую половину даже проще, чем в раннем. Специалист подчеркнула, что принятие своего партнера во всех смыслах позволяет прожить счастливую жизнь. Замечено, что любовь можно встретить и после 50 лет.