Психолог рассказал о видах токсичных отношений

Семейный психолог Виктория Мещерина для Pravda.Ru рассказала, каким бывает абьюз, как его распознать и как выйти из токсичных отношений. Если в случае с подростками им могут помочь родители, взрослым людям приходится справляться самостоятельно.

Если ребенка обижают в школе, будь то другие ученики или учитель — единственным верным шагом со стороны подростка будет рассказать обо всем родителям.

«Как правило, если дело не касается буллинга, то мы все в отношениях с друзьями становимся успешными. Если в школе происходит буллинг, то ребенка нужно переводить в другую школу, где он откроется, будет нужным и важным. Если подростку не помочь, то может все закончиться плачевно», — сказала Мещерина.

Хуже, если абьюзерами являются родители ребенка. Дети, которые вынуждены терпеть унижение от родителей в детстве, вырастают неуверенными в себе, зажатыми. Именно такие люди часто выбирают себе в партнеры абьюзеров, поскольку считают, что недостойны лучшего.

В такой ситуации, если насилие возникает в отношениях взрослых людей, иногда приходится решать проблему мирным путем. Разрывать отношения необходимо в том случае, если дело дошло до физического насилия, подчеркнула психолог.