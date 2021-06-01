Психолог рассказал о тревожных сигналах в поведении ребенка

Психолог Наталья Наумова рассказала, что причинами жестокого поведения у детей могут стать вовсе не компьютерные игры. По ее словам, главная проблема заключается в соответствующем общении. Об этом сообщило агентство «Политэкспресс».

Трагедия в Казани спровоцировала волну активного обсуждения проблемы детской жестокости. Психологи уверяют, что причины подобного поведения кроются в отсутствии доверительных отношений между родителями и детьми.

«Жестокость порождает жестокость — это всегда было так. Если к ребенку было жестокое обращение, то он в итоге это жестокое обращение хочет реализовать иным способом и с другими людьми», — заявила психолог Наталья Наумова.

Наумова заявила, что ребенок, который подвергается насилию, ощущает несправедливость мира и пытается доказать свое превосходство силой. Психолог считает, что винить в детской жестокости компьютерные игры не имеет смысла.

Наумова утверждает, что стоит обратить внимание на поведение своего ребенка, если он стал запираться у себя в комнате, отказываться от еды или, напротив, есть слишком много. Специалист считает, что также тревожным признаком является постоянная хмурость, злость и отсутствие хорошего настроения.

«Зачастую в соцсетях детей поджидает такая опасность: там очень много незнакомых людей, и не все они с хорошими помыслами. Видя, что ребенок находится в стрессовой ситуации, они могут взять его под свое крыло и настроить на какое-то опасное действие, которое способно навредить здоровью ребенка», — отметила специалист.

Решить проблему может установление доверительных отношений между родителями и детьми. Ребенок должен осознавать, что будет получать поддержку от родителей.

«Помощь не должна быть травмирующей. Ребенок не должен бояться, что ему так помогут, что лучше молчать и не говорить ни слова. Абсолютно очевидно, что родителям ни в коем случае нельзя жестоко обращаться с ребенком. К жестокости относится не только избиение, крики, но и принуждение к тому, что он не хочет», — пояснила специалист.