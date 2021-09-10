Психолог рассказал о тревожных фразах, после которых подростки могут уйти из дома

Побег из дома — радикальный шаг, на который идут подростки, когда им кажется, что родители их не понимают. Таким образом они пытаются привлечь к себе внимание, рассказала Life психолог Марина Решетникова.

Если подросток ушел из дома — это значит, что отношения с родителями уже давно были напряженными.

«Это явление — маркер уже сложившихся напряжённых отношений между подростком и его домашним окружением. Ранее уже поступали сигналы о том, что общение с близкими требует двустороннего пересмотра. Чаще остальных причин звучат следующие: «Меня не понимают дома», «А что с ними разговаривать» и «Опять будут приставать со своими поучениями и поручениями“», — сказала Решетникова.

Когда подросток не чувствует близости с родителями, уход из дома становится для него следующим способом обратить на себя внимание.

Другая причина — неблагополучная семья. Иногда подростки уходят из дома, потому что не чувствуют себя там в безопасности и защищенности.