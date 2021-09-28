Психолог рассказал о том, как возникло понятие «яжматеринства»

Психолог Ирина Беннет рассказала, с чем связано появление понятия «яжматеринства». Об этом сообщила Pravda.Ru.

По ее словам, такое понятие появилось из-за бескультурного поведения некоторых женщин с детьми. Тех, кто позволяет своему ребенку абсолютно все даже в общественных местах.

«Люди с низким уровнем культуры где-то услышали, что ребенку надо разрешать все и теперь ставят такой щит: нам можно все», — пояснила она.

Психолог Ольга Шихова добавила, что из-за такого поведения некоторых людей формируется негативный стереотип о материнстве в целом. В результате они с опаской относятся и к адекватным родителям.

«Тут женщины с детьми не отличаются, как правило, каким-то особенным асоциальным поведением. Тем не менее на них такой ярлык вешают», — пояснила она.