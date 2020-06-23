Психолог рассказал о тенденциях в воспитании детей в России

По его словам, «человек после 30 лет более состоявшийся и успешный относительно себя предыдущего», «это приводит к тому, что дети растут с меньшим количеством ограничений».

«Когда идет смещение в область возможностей, дети растут неготовыми к ограничениям. Неготовые к ограничениям 20-летние дети — это сегодняшний тренд», — уточнил Хорс.