Психолог рассказал о тенденциях в воспитании детей в России
Более позднее рождение детей связано с уменьшением количества ограничений во время их воспитании. Так считает клинический психолог Михаил Хорс. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, «человек после 30 лет более состоявшийся и успешный относительно себя предыдущего», «это приводит к тому, что дети растут с меньшим количеством ограничений».
«Когда идет смещение в область возможностей, дети растут неготовыми к ограничениям. Неготовые к ограничениям 20-летние дети — это сегодняшний тренд», — уточнил Хорс.