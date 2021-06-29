Психолог рассказал о причинах шопоголизма

Психолог Андрей Зберовский заявил, что зависимость от покупок о детских травмах или проблемах с самооценкой, передала «Вечерняя Москва».

Например, лишние покупки дают человеку ощущение, что он повысил свой статус в глазах других людей. По Международной классификации болезней шопоголизм считается болезнью, пояснил Зберовский. При этом многие психологи не относятся к этому, как к проблеме.

«Если человеку поход в магазин помогает расслабиться, специалисты относятся к этому с улыбкой. У кого-то настроение повышается после похода в спортзал, кому-то нужно вкусно поесть, а кто-то должен порадовать себя распродажей», — заключил психолог.