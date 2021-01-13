Психолог рассказал о последствиях отключения соцсетей в России

Накануне от сотрудничества с социальной сетью Parler, которая объединила сторонников действующего президента США Дональда Трампа, отказались Apple, Google и Amazon. По мнению Бираровой, если все популярные сети заблокируют, это сильно отразится на жизни людей. Она уверена, что современный мир без онлайн-платформ почти невозможно представить.

Специалист отметила, что онлайн-формат общения занимает минимум времени. При этом на знакомства и переговоры в реальной жизни необходимо тратить очень много личностных ресурсов. Речь идет как о моральных, физических, так и о временных и финансовых факторах.

«Регулярно соцсетями пользуется около 80% населения России. Без них людей ждет разрушение многих социальных связей. В частности, на работе. Это может негативно сказаться на процессе подготовки тех или иных совместных проектов», — поделилось своей точкой зрения Бирарова.

Она подчеркнула, что онлайн-платформы позволяют развиваться, самореализовываться, налаживать коммуникации и вести переговоры вне зависимости от местонахождения.