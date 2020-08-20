Психолог рассказал о понимании счастья у молодежи и зрелых людей
Люция Сулейманова, психолог, в беседе в радио Sputnik рассказала, как связаны деньги и счастье. Для примера она привела поговорку «Не в деньгах счастье».
По словам специалиста, люди зачастую счастье ассоциируют с деньгами. Однако, достигнув хороших условий жизни, они стремятся к лучшим, что может сделать их несчастными.
«Если у человека деньги определяют счастье, то надо понимать, что предвкушение наших удовольствий определяет гормон дофамин. Он, к сожалению, быстро перестает вырабатываться на привычные раздражители», — приводит слова психолога сайт «Петербургский дневник».
И это замкнутый круг — с каждый разом хочется чего-то большего. Эксперт считает, что понятие «счастья» появляется с жизненным опытом. Именно поэтому у людей более старшего возраста счастье равняется безопасности, а не желаниям.