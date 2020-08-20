Психолог рассказал о понимании счастья у молодежи и зрелых людей

По словам специалиста, люди зачастую счастье ассоциируют с деньгами. Однако, достигнув хороших условий жизни, они стремятся к лучшим, что может сделать их несчастными.

«Если у человека деньги определяют счастье, то надо понимать, что предвкушение наших удовольствий определяет гормон дофамин. Он, к сожалению, быстро перестает вырабатываться на привычные раздражители», — приводит слова психолога сайт «Петербургский дневник».

И это замкнутый круг — с каждый разом хочется чего-то большего. Эксперт считает, что понятие «счастья» появляется с жизненным опытом. Именно поэтому у людей более старшего возраста счастье равняется безопасности, а не желаниям.