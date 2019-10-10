Психолог рассказал о пользе соцсетей для школьников

«Соцсети сегодня стали неотъемлемой частью жизни, и запретить ими пользоваться подросткам невозможно. Соответственно, самый очевидный выход — учить детей делать это грамотно», — отметила она.

Взрослые должны напомнить, что разглашать личные сведения нельзя не только незнакомому на улице, но и в интернете. Дети не должны никому сообщать свой домашний адрес, номер телефона и номер банковской карты, которой расплачиваются за завтраки в школе. Еще нельзя рассказывать про место учебы, делиться расписанием уроков и кружков.

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Помимо этого несовершеннолетний обязан знать, чем в первую очередь нужно делиться с родителями. Это касается случаев, если друг из интернета предлагает куда-то вместе сходить или купить что-либо.

Психолог посоветовал рассказать ребенку о существовании в Сети реального мира, полного опасностей. Несовершеннолетний должен понимать, в какие сообщества можно вступать, а в какие нет. В противном случае его могут задержать, например, за экстремизм. Дело в том, что некоторые школьники выкладывали на своим страницы посты с запрещенной информацией.

В то же время важно объяснить ребенку, что в интернете также содержится и много полезного. Сеть наполнена образовательными каналами, разборами домашних заданий, бесплатными курсами подготовки к ЕГЭ.

«ВКонтакте» создал Павел Дуров. Соцсеть заработала 10 октября 2006 года.