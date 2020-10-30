Психолог рассказал о негативном влиянии Хеллоуина на психику детей

«Давайте сразу уточним. Хеллоуин — это про смерть, страхи, убийства, зомби. Если говорить на духовном языке, это ближний мир, который учит тому, что жизнь не ценна. Что можно превратиться в зомби и дальше жить», — подчеркнула она.

По словам специалиста, необходимо делать акценты на таких ценностях как любовь, радость, счастье и возможность жить. Если же ребенок радуется тому, что должно пугать, у него притупляется грань между добром и злом.

Сюр напомнила, что у детей хрупкая психика. Именно поэтому необходимо оградить их от любого проявления агрессии. Как считает эксперт, в этом празднике много отсылок к жестокости и злу. Психолог заметила, что Хеллоуин легко прижился во всем мире в отличие от событий, посвященных любви и морали.

«Потому что это высокие ценности. А они с большим трудом прививаются, чем низменные. Позитивные ценности у нас — это поделиться или отдать», — уточнила Сюр.

Она добавила, что в неправильной картине мира ценно лишь потребительство.