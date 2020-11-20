Психолог рассказал о лучших способах расположить к себе собеседника

Она подчеркнула, что самым надежным способом стать хорошим собеседником является настоящий интерес к успехам и проблемам людей.

«Развивайте в себе эмпатийные навыки — умение прочувствовать эмоции собеседника. Разделите вместе радость и посочувствуйте горю», — уточнила эксперт.

Специалист объяснила, что нельзя скрывать собственные эмоции. Необходимо улыбаться в счастливые минуты и плакать, если грустно. Дело в том, что эмоции человека — один из способов невербального общения.

В ходе беседы важно сосредоточиться на происходящем действии. Прокопенко отметила, что чаще всего собеседник пытается донести важную для него информацию. Ни в коем случае нельзя высмеивать своего товарища, если он ждет поддержки.