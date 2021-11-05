Психолог рассказал о деградации человечества из-за соцсетей

Постоянное сидение в социальных сетях может привести к глобальному отупению человечества. Такое предположение сделал доцент кафедры клинической психологии РНИМУ имени Пирогова Арег Мкртычян. Он дал большое интервью «Ленте.ру» и рассказал, что некоторые признаки пагубного влияния технологий на людей уже видны.

Психолог привел в пример поколение зумеров — людей, родившихся в период со второй половины 1990-х по вторую половину 2010-х годов. По его мнению, такая молодежь просто не выпускает из рук смартфоны. Из-за этого ослабевают навыки мышления, в перспективе это может привести к деградации. Медик сослался на опыт наблюдения за своими студентами.

«Современные студенты абсолютно не умеют работать с большими массивами информации. Особенно если эта информация сложная. А она и должна быть сложной в любой сфере высшего образования», — подчеркнул клинический психолог.

Причину этого Мкртычян видит в том, что молодое поколение использует уже готовые сценарии, а потому разучивается мыслить самостоятельно. Эксперт считает, что в таком случае спасти может чтение книг, причем, именно в печатном виде. Такое занятие помогает развивать психические функции.

Ранее психолог рассказал, как выявить у себя зависимость от интернета. Понять это можно, если отсутствие рядом телефона или компьютера вызывает чувство сильного беспокойства. Эксперт отметил, что эти чувства называются абстинентным синдромом. Они также проявляются у курильщиков и зависимых от наркотиков людей.