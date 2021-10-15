Психолог рассказал, может ли просмотр хорроров помочь в борьбе с тревожностью

Американские ученые предположили, что просмотр хоррор-фильмов может помочь людям с тревожными расстройствами. Психолог Татьяна Яничева прокомментировала эту версию для РИА ФАН.

О том, что зрелищные компьютерные игры могут служить эмоциональной разрядкой, известно давно: шутеры помогают выплеснуть агрессию, не вымещая ее на окружающих. Психолог предположила, что со страшными фильмами и тревожностью может сработать та же схема, но не во всех случаях.

«В этом случае возможный вариант — просмотр таких фильмов. Получение негативных, сильных и даже экстремальных эмоций, может быть, приводит к тому, что своя собственная тревога, что называется, канализируется. С другой стороны, есть люди, у которых сильные эмоциональные переживания, когда нервная система истощена или просто слаба, могут вести к тому, что им становится еще страшнее и тревожнее», — сказала Яничева.

Она добавила, что хорроры не стоит смотреть детям, психика которых ее не окрепла: такие фильмы могут нанести ребенку психологическую травму.