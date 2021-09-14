Психолог рассказал, кто чаще становится жертвой телефонных мошенников

Психолог Александр Невеев в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, какие люди чаще попадаются на удочку мошенников. В основном это доверчивые люди с ограниченным кругом общения.

Часто жертвами мошенников становятся пенсионеры и домохозяйки — это люди с достаточно узким социальным кругом, они не ожидают от мошенников подвоха.

«В группе риска пенсионеры, потому что у них сужен социальный атом, они менее критично воспринимают социальные контакты. Женщины, которые давно домохозяйки и их социальный мир сузился, они по умолчанию любое общение воспринимают как что-то хорошее, в том числе и телефонный звонок, потому что можно пообщаться, кто-то ей уделяет внимание. Здесь есть элемент некоего эгоцентризма, потому что кажется, что кто-то позаботился, кто-то сказал, что с нашим счетом что-то не то», — считает Невеев.

Он отметил, что любой человек в ситуации стресса, тоже в группе риска, потому что сложность ситуации забирает ресурсы разума, ему трудно анализировать и управлять эмоциями.

В группе риска также люди молодые, потому что они неопытны, самоуверенны и чрезмерно эмоциональны. Психолог посоветовал быть разборчивее и скептически относиться к звонкам с незнакомых номеров.