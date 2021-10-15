Психолог рассказал, кто должен заниматься готовкой в семье

В современном мире все больше людей отходят от устоявшихся паттернов. Многие современные пары начинают разделять домашние обязанности, в том числе в вопросах готовки. Психолог Ксения Ульянова рассказала в беседе с РИА ФАН рассказала, правильным ли является такой подход к разделению труда.

Специалист подчеркнула, что сейчас все больше людей начинают питаться вне дома, посещая кафе и рестораны, а также заказывать домой готовую пищу. По ее словам, готовка дома не должна становиться обязательным правилом. Важно соизмерять свое время и возможности.

«Многие продолжают готовить дома и делают это с удовольствием, особенно если женщина — домохозяйка, у нее больше на это свободного времени. Иначе обстоят дела, если речь идет о работающей паре: они оба заняты, поэтому часто выбирают более простой способ — заказ готовой еды, чтобы освободить себя от рутины и оставить больше свободного времени», — заявила эксперт.

Она отметила, что вопрос о том, кто в семье будет готовить, больше зависит от традиций в каждой конкретной семье. К примеру женщина, мама которой готовила самостоятельно, будет перенимать похожую модель поведения.

Специалист отметила, что если взгляды в паре не совпадают на вопрос готовки, стоит постараться прийти к компромиссу и создать собственные традиции. Например, готовка выпечки по выходным.