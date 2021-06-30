Психолог рассказал, какую фразу нельзя произносить во время ссоры

В порыве гнева легко выйти из себя и вступить в словесную перепалку с близким или незнакомым человеком. Конфликтолог, психолог Ирина Баржак рассказала для радио Sputnik, какими словами можно уладить любой конфликт, а каких слов ни в коем случае нельзя говорить оппоненту.

Специалист подчеркнула, что если ссора уже началась, необходимо сохранять спокойствие и дать раздраженному человеку понять, что вы готовы выслушать и обсудить его позицию. При этом нужно избегать слов и выражений, которые только еще больше разозлят любого человека.

«Если вы понимаете, что человек возбужден, кричит и так далее, то самое ужасное, что ему можно сказать — это „успокойся“. Это все равно, что подкинуть дров в костер. Любой синоним слова „успокойся“ будет только провоцировать конфликт. Я бы рекомендовала здесь прием присоединения. То есть надо предложить вместе найти выход из сложившейся ситуации. В тот момент, когда вы предлагаете человеку что-то обсудить и решить вместе, он перестает спорить. Не будет же он спорить сам с собой. Такой прием поможет снизить градус конфликта», — пояснила психолог.

Она отметила, что начинается сезон отпусков, и на отдыхе также могут возникать конфликты с местными жителями — особенно под воздействием жары и алкоголя. Психолог напомнила, что для того, чтобы избежать неприятных ситуаций, находясь на отдыхе, необходимо уважать местные правила и порядки и следовать им.

«Ты приехал в другую страну или на территорию какой-либо республики, и в ней есть свои правила. Мы не приходим в гости со своими порядками, соответственно стоит прислушаться к местным жителям и вести себя деликатно по отношению к ним», — подчеркнула Баржак.