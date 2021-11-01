Психолог рассказал, какое время года самое сложное для локдауна

Осень — самое сложное время, чтобы находиться на карантине, считает психолог Марина Решетникова. Об этом она рассказала Life.

«Если смотреть по времени года, на которое приходятся ограничения, то по убывающей можно расположить так: лето, зима, весна, осень», — сказала психолог.

Она пояснила, что осенью люди как правило и так часто находятся в подавленном состояние. Плохое настроение и сезонную депрессию может усугубить невозможность выйти из дома. Решетникова предупредила: в осенний период нужно особенно бережно относиться к себе и следить за своим здоровьем, настроением и психологическим состоянием.