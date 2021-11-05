Психолог рассказал, каким женщинам нужно запретить выходить замуж без госэкзамена

Психолог Филипп Литвиненко обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, предложив ввести обязательный экзамен по отношениям, запретив женщинам выходить замуж, пока они его не сдадут. Психолог считает, что это уменьшит количество разводов. Об этом он сообщил «360».

Литвиненко объяснил, что ему приходится много работать и общаться с женщинами, поэтому видит их проблемы. Это и сподвигло его написать петицию. Он привел статистику, согласно которой 30% браков в стране распадаются за первые два-три года.

По словам Литвиненко, есть две основные причины, по которым это происходит. Первая — женщина выбирают не того мужчину, и только спустя какое-то время начинает понимать, что связалась с ненадежным и бесперспективным человеком. Вторая — когда у женщины достойный муж, но отношения все равно не складываются, потому что она не знает, как их развивать.

Источник фото: телеканал «360»

Психолог указал, что опыт неудачного брака может помешать женщине заводить новые отношения.

«Конечно, женщина потом может пойти к психологу, это все можно решать и исправлять. Но она уже получила негативный опыт, уже обожглась, ошиблась, и это мешает ей потом строить отношения. И не все идут к психологу, многие не доверяют, сомневаются», — отметил он.

Литвиненко в связи с этим предложил ввести в стране государственный экзамен по отношениям, запретив женщинам выходить замуж, пока они его не сдадут. Так женщины смогут доказать, что достаточно разбираются в отношениях и мужчинах, чтобы не ошибиться.