Психолог рассказал, какие люди чаще склонны к зависти
Клинический психолог Михаил Хорс рассказал, что к зависти более склонен определенный тип людей. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
Он уточнил, что зависть можно поделить на два вида: мотивирующую и разрушающую. Первая побуждает человека улучшать свою жизнь, вдохновляться успехами окружающих. А вторая только отнимает силы и вызывает стресс.
«Разрушающую зависть испытывают люди, которые живут под девизом: все должно быть так, как я сказал. Это перфекционисты, очень требовательные к себе и к жизни», — рассказал Хорс.