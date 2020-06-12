Психолог рассказал, какие люди чаще склонны к зависти

Он уточнил, что зависть можно поделить на два вида: мотивирующую и разрушающую. Первая побуждает человека улучшать свою жизнь, вдохновляться успехами окружающих. А вторая только отнимает силы и вызывает стресс.

«Разрушающую зависть испытывают люди, которые живут под девизом: все должно быть так, как я сказал. Это перфекционисты, очень требовательные к себе и к жизни», — рассказал Хорс.