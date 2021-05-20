Психолог рассказал, как заставить мужчину зарабатывать

Женщина должна сделать пребывание мужчины дома некомфортным, чтобы он приступил к поиску работы. Об этом рассказала на своем YouTube-канале психолог Вероника Степанова, передала «Вечерняя Москва».

«Если вы будете создавать ему безопасное благостное пространство, болотце — кормить его, оплачивать его мобильный телефон, он еще полгода не будет работать, потом еще полгода. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вам сейчас кажется во благо помочь человеку в трудный момент», — объяснила специалист.

По мнению психолога, если женщина будет создавать дискомфортные условия для безработного мужчины, потом он ее поблагодарит.

«Ой, котенок, у меня нет денег. Ты должен съехать к маме — мы не можем больше оплачивать эту аренду. У нас нет ничего в холодильнике, у меня нет возможности дать тебе ничего — иди поживи там. Все! Закручиваются гайки очень жестко. Когда человек становится голодным, к нему приходит новая злость, мозг начинает работать», — сказала Степанова.

Постоянно создавать зону комфорта безработному мужчине нельзя, в противном случае он «сварится, как лягушка в молоке».