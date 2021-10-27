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    27 октября 2021, 11:12

    Психолог рассказал, как в начале отношений узнать, является ли партнер абьюзером

    Омарова: абьюзер потихоньку начинает сужать круг общения своей жертвы

    Оксана Лавнюженко

    Психолог и сексолог из Дагестана Фатима Омарова объяснила, по каким признакам можно понять, что человек, с которым вы начали отношения, является абьюзером. Специалист считает, что люди такого типа всегда пытаются ограничить круг общения своего партнера. Об этом написало РИА ФАН.

    Психолог рассказал, как в начале отношений узнать, является ли партнер абьюзером

    Своего рода тиран будет постепенно вытеснять всех людей и родственников, с кем его жертва поддерживает контакты. То есть он будет стремиться сделать так, чтобы его партнер в отношениях доверял только ему и слушался только его.

    «В самом начале знакомства абьюзер обычно бывает очень хорошим и обходительным. Распознать его можно по такому признаку — он потихоньку начинает сужать круг общения, круг доверия своей партнерши. Он обесценивает ее подруг, родителей и всех, кто ее окружает. Самое важное для него — это стать единственным авторитетом, который может на нее влиять, сделать партнершу зависимой от него», — пояснила психолог.

    После этого абьюзер обычно начинает придираться даже к мелочам, высказывает свое недовольство по каждому поводу, тем самым обесценивая свою жертву. Все это может вылиться в насилие и рукоприкладство. После того, как он пойдет на примирение, все действия повторятся по кругу, заключила специалист.