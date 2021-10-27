Психолог рассказал, как в начале отношений узнать, является ли партнер абьюзером

Психолог и сексолог из Дагестана Фатима Омарова объяснила, по каким признакам можно понять, что человек, с которым вы начали отношения, является абьюзером. Специалист считает, что люди такого типа всегда пытаются ограничить круг общения своего партнера. Об этом написало РИА ФАН.

Своего рода тиран будет постепенно вытеснять всех людей и родственников, с кем его жертва поддерживает контакты. То есть он будет стремиться сделать так, чтобы его партнер в отношениях доверял только ему и слушался только его.

«В самом начале знакомства абьюзер обычно бывает очень хорошим и обходительным. Распознать его можно по такому признаку — он потихоньку начинает сужать круг общения, круг доверия своей партнерши. Он обесценивает ее подруг, родителей и всех, кто ее окружает. Самое важное для него — это стать единственным авторитетом, который может на нее влиять, сделать партнершу зависимой от него», — пояснила психолог.

После этого абьюзер обычно начинает придираться даже к мелочам, высказывает свое недовольство по каждому поводу, тем самым обесценивая свою жертву. Все это может вылиться в насилие и рукоприкладство. После того, как он пойдет на примирение, все действия повторятся по кругу, заключила специалист.