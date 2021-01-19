Психолог рассказал, как уберечь речь ребенка от использования матов

Психолог подчеркнула, что именно в детском возрасте необходимо предотвратить появление в словарном запасе человека обсценной лексики. Важно действовать тогда, когда ребенок впервые услышит ненормативные выражения. Как считает Лейкина, повышенное внимание к мату всегда обусловлено конкретными причинами.

«Просто так интерес к матерным словам не возникает. Либо он идет от окружающей среды, либо от внутреннего напряжения. Надо всегда работать с причиной появления таких слов», — подчеркнула эксперт.

Психолог посоветовала разговаривать с детьми и объяснять им, почему ругательные слова оскорбительны, и что означает их употребление. Действенным способом побороть желание говорить мат у детей является сравнение такой лексики с нападением на невинного, безоружного человека. Можно сравнить использование плохих слов с вербальной войной, источником зла.