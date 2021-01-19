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    19 января 2021, 14:32

    Психолог рассказал, как уберечь речь ребенка от использования матов

    Полина Петрова

    Психолог Яна Лейкина в беседе с радио Sputnik рассказала, как уберечь речь ребенка от использования матерных слов. По ее словам, бесполезно запрещать чаду ругаться.
    Психолог рассказал, как уберечь речь ребенка от использования матов

    Психолог подчеркнула, что именно в детском возрасте необходимо предотвратить появление в словарном запасе человека обсценной лексики. Важно действовать тогда, когда ребенок впервые услышит ненормативные выражения. Как считает Лейкина, повышенное внимание к мату всегда обусловлено конкретными причинами.

    «Просто так интерес к матерным словам не возникает. Либо он идет от окружающей среды, либо от внутреннего напряжения. Надо всегда работать с причиной появления таких слов», — подчеркнула эксперт.

    Психолог посоветовала разговаривать с детьми и объяснять им, почему ругательные слова оскорбительны, и что означает их употребление. Действенным способом побороть желание говорить мат у детей является сравнение такой лексики с нападением на невинного, безоружного человека. Можно сравнить использование плохих слов с вербальной войной, источником зла.