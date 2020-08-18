Психолог рассказал, как уберечь ребенка от стресса

По словам специалиста, этап от трех до пяти лет является самым важным в жизни любого человека. Именно тогда происходит формирование стрессоустойчивости и разного рода установок. Психолог отметила и значение того, кто воспитывает малыша в этом возрасте. Наумова объяснила, что для всех стресс определяется по-разному.

«Для одного стресс — это насилие, а для другого — когда ему не купили шоколадку. Ребенок напридумывает себе определенный образ и это даст серьезный эмоциональный скачок, сильную обиду, недоверие к близким. Основные стрессы — угроза для жизни, разные виды насилия», — пояснила психолог.

Она рекомендует родителям не ругать свое чадо за страхи, также не следует обесценивать его проблему. Лучше обнять ребенка и спокойно поговорить, задавая вопросы, помогающие разобраться в ситуации. В такой момент ребенок почувствует, что находится под защитой, а взрослый помогает ему решить проблему.