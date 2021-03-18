Психолог рассказал, как трактовать сны

Символичные сновидения точно придут в праздник вещих снов 18 марта. А как научиться трактовать сны, объяснила психолог и таролог Элена Гамаюн.

Вещие сны видят не только экстрасенсы, но и люди со способностями. У них в матрице судьбы имеются магические коды, которые говорят о сверхчувствительности, написало РИА ФАН.

Чтобы начать понимать знаки во сне, психолог посоветовала изучать и анализировать сновидения, а потом сопоставлять их с последующими событиями в жизни. Таролог привела в пример клиентку, которая перед плохими событиями видит во сне большие волны. В первое время она пугалась, но затем после таких снов стала осторожнее и старалась уладить все конфликты как можно быстрее.

В сонниках представлена аналитика людей, которые выявили определенную закономерность между снами и дальнейшими событиями. Однако Гамаюн призвала проводить собственную аналитику. Только так удастся научиться считывать свои сны.

«Что-то приснилось — надо записать в дневник сновидений и посмотреть, что случится потом», — добавила таролог.

Психика напрямую связана со снами — если человек стрессует, он видит тяжелые сны. Психолог порекомендовала не относиться к вещим снам слишком легкомысленно.