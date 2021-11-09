Психолог рассказал, как справляться с критикой

Психолог и исполнительный директор компании Sveapsykologerna Давид Васкури объяснил, как научиться спокойно воспринимать критику. Специалист отметил, что прежде всего критика — часть жизни каждого человека, однако не стоит ей уделять все свое внимание. Об этом написало издание Expressen.

«Критика обычно ранит человека. Она затрагивает одно из наших базовых чувств — стыд», — сообщил психолог и добавил, что в прошлом людям было свойственно сильно зависеть от своей «стаи» и реагировать на сказанное.

Существует несколько способов, которые помогут воспринимать критические замечания спокойно. По словам Васкури, человеку необходимо перестать домысливать поведение собеседника и искать в его действиях какой-то негатив, сообщило ИА Nation News.

Кроме того, психолог советует трезво проанализировать ситуацию и понять возможные причины критики. Сделав это, человеку следует осознать, что собеседник не желает зла, и принять критику наиболее конструктивно.