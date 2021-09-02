Психолог рассказал, как справиться со стрессом на работе

Клинический психолог Михаил Хорс рассказал ИА Nation News, как научиться справляться со стрессом на работе. По его мнению, нужно менять свое отношение к ситуации.

Часто походы в офис становятся невыносимыми. Коллеги могут раздражать, конфликты с начальством, напряженная атмосфера — все это создает огромный стресс.

«Стресс — это не следствие того, что происходит на работе. Например, нельзя испытывать стресс из-за того, что начальник кричит, коллектив не дружный и так далее. Эти все причины укладываются в формулу — „я стрессую из-за внешних событий“. Однако это неправильно. Потому, что в таком случае мы не можем перестать испытывать стресс», — сказал психолог.

Решение проблемы нужно искать внутри себя. Мы не можем изменить внешние обстоятельства, но можем попробовать изменить свое к ним отношение, считает психолог.

«Мы не можем изменить поведение других людей, но мы можем снизить требования к ним. Например, начальник может быть невоспитанным или не знать других способов мотивации коллектива. Бывает, но ничего не поделать. Нужно быть готовым к тому, что все может пойти не так. Тогда стресс будет не так сильно сказываться», — заключил специалист.