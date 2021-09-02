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    02 сентября 2021, 12:27

    Психолог рассказал, как справиться со стрессом на работе

    Полина Гребенщикова

    Клинический психолог Михаил Хорс рассказал ИА Nation News, как научиться справляться со стрессом на работе. По его мнению, нужно менять свое отношение к ситуации.

    Психолог рассказал, как справиться со стрессом на работе

    Часто походы в офис становятся невыносимыми. Коллеги могут раздражать, конфликты с начальством, напряженная атмосфера — все это создает огромный стресс.

    «Стресс — это не следствие того, что происходит на работе. Например, нельзя испытывать стресс из-за того, что начальник кричит, коллектив не дружный и так далее. Эти все причины укладываются в формулу — „я стрессую из-за внешних событий“. Однако это неправильно. Потому, что в таком случае мы не можем перестать испытывать стресс», — сказал психолог.

    Решение проблемы нужно искать внутри себя. Мы не можем изменить внешние обстоятельства, но можем попробовать изменить свое к ним отношение, считает психолог.

    «Мы не можем изменить поведение других людей, но мы можем снизить требования к ним. Например, начальник может быть невоспитанным или не знать других способов мотивации коллектива. Бывает, но ничего не поделать. Нужно быть готовым к тому, что все может пойти не так. Тогда стресс будет не так сильно сказываться», — заключил специалист.