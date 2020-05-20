Психолог рассказал, как справиться с тревожностью во время изоляции
По ее словам, сейчас люди напуганы главным образом из-за того, что новый тип коронавируса ранее не был исследован. Кроме того, тревожность повышает и переизбыток информации о ходе эпидемии. Пациенты рассказывают Чаплыгиной, что вообще решили себя оградить от новостей на эту тему.
«Сидишь, смотришь фильм, никого не трогаешь — бежит внизу бегущая строка, кто там заболел», — передала психолог слова больных.
Также распространенной проблемой сейчас является и усталость от самоизоляции. Что делать таким людям?
Обязательная физическая нагрузка хотя бы 30 минут в день. И планирование, четкий распорядок дняЮлия Чаплыгина.
Каждый должен задать себе вопрос: «Что первое я сделаю, когда карантин закончится?» — и запланировать это.
«Когда-нибудь это обязательно закончится, мы эту ситуацию преодолеем», — заверила психолог.
Ранее Чаплыгина рассказала, как себя правильно вести с больными коронавирусной инфекцией.