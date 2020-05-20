Психолог рассказал, как справиться с тревожностью во время изоляции

Психолог, руководитель медико-психологической службы клинической больницы «Медси» Юлия Чаплыгина в беседе с«360» объяснила, как справляться со страхами во время пандемии. Также она дала советы о том, как быть тем, кто устал от самоизоляции.

По ее словам, сейчас люди напуганы главным образом из-за того, что новый тип коронавируса ранее не был исследован. Кроме того, тревожность повышает и переизбыток информации о ходе эпидемии. Пациенты рассказывают Чаплыгиной, что вообще решили себя оградить от новостей на эту тему.

«Сидишь, смотришь фильм, никого не трогаешь — бежит внизу бегущая строка, кто там заболел», — передала психолог слова больных.

Также распространенной проблемой сейчас является и усталость от самоизоляции. Что делать таким людям?

Обязательная физическая нагрузка хотя бы 30 минут в день. И планирование, четкий распорядок дня Юлия Чаплыгина.

Каждый должен задать себе вопрос: «Что первое я сделаю, когда карантин закончится?» — и запланировать это.

«Когда-нибудь это обязательно закончится, мы эту ситуацию преодолеем», — заверила психолог.

Ранее Чаплыгина рассказала, как себя правильно вести с больными коронавирусной инфекцией.