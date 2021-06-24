Психолог рассказал, как создать здоровую среду на работе

Как отстаивать личные границе на работе и при этом сохранять хорошие отношения с коллегами и руководством? Своим мнением с РИА ФАН поделилась психолог, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева.

Психолог отметила, что отстаивать свои границы на работе — например, отказываться от переработок, — это важно, но работать это будет в том случае, если руководство ценит сотрудника.

«Я знаю, что есть сотрудники, которые достаточно четко обозначают, что в выходные дни рабочую почту не открывают. И они, в принципе, имеют на это право, и руководство должно это понимать. Другое дело, если руководство считает, что это нелояльный сотрудник, он не горит целью организации. Значит, надо искать других либо обговаривать с человеком это дополнительно», — рассуждает психолог.

Она отметила, что на руководителях задача создать на работе такую среду, в которой все будут друг с другом честны и не будет возникать недопониманий. Для этого она предложила проводить периодические встречи на которых сотрудники и руководители будут честно обмениваться мнениями и сообщать, если что-то вызывает дискомфорт.