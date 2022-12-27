Общество 27 декабря 2022, 12:58 Психолог рассказал, как себя вести с токсичным другом Психолог Филипп Литвиненко: для общения с такими людьми необходимы личные границы freepik

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Общение с токсичными людьми грозит неприятными последствиями для психологического состояния. О том, как вести себя с таким человеком, рассказал психолог Филипп Литвиненко в интервью Life.

По словам специалиста, токсичные люди выдают себя особенным поведением. Они способны постоянно нарушать личные границы, проявлять навязчивое поведение и говорить неприятные слова в адрес своих собеседников. Общение с такими людьми способно лишить человека всякого энергетического ресурса, это также вызывает плохое настроение и самочувствие.

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Если же токсичный человек является вашим другом и вы никак не желаете прерывать с ним общение, то в таком случае стоит выстроить личные границы. Также психолог посоветовал контактировать с токсичными людьми как можно реже.

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