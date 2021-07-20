Психолог рассказал, как распознать ложь ребенка

Психолог Анастасия Мордкович-Кардиакос рассказала, почему дети врут и как это распознать. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным газеты «Петербургский дневник», психолог объяснила, что дети часто что-то выдумывают в возрасте от трех до пяти лет. Но это не страшно, так как они сами в это верят и так развивается их креативное мышление. А вот в более взрослом возрасте дети врут уже намеренно.

«Либо он при этом пристально смотрит в глаза, чтобы не моргнуть, либо его взгляд начинает „плавать“ по нижней части комнаты. На вранье указывает и темп речи: если речь ребенка убыстряется», — объяснила психолог.

Она рассказала, что ложь — это следствие какой-то проблемы. Как правило, причин у лжи только три: ребенок хочет показать себя тем, кем не является, хочет что-то получить или, наоборот, чего-то избежать.

«Зная об этом, вы самостоятельно можете определить, почему сейчас ваш ребенок врет», — рассказала Мордкович-Кардиакос и добавила, что ругать за вранье неэффективно.