Психолог рассказал, как привить ребенку любовь к школе

День знаний — радостное событие не для всех, некоторые дети боятся его и совершенно не хотят возвращаться в школу. Психолог Анна Журба рассказала Сиб.фм, с чем это может быть связано и как помочь ребенку перестать бояться школы.

Причины нежелания идти в школу могут быть разные — от конфликтов с одноклассниками и учителями до завышенных требований родителей.

Психолог посоветовала давать ребенку больше свободы. Это значит — не делать уроки вместе с ребенком (только в том случае, если он сам не попросит помощи), не собирать ему рюкзак, и вообще отказаться от идеи полного контроля над его жизнью.

«Превращаясь в маму-такси и маму-секретаря, которая только и делает, что собирает-возит-контролирует, вы лишаете себя своей собственной жизни, не даете ребенку самому научиться планировать свой график, добавляете нервозности в семье», — отметила психолог.

Она добавила, что если у ребенка возникают конфликты в школе, родители должны встать на его сторону — тогда он будет чувствовать себя защищенным и не одиноким.

«Конечно, нас учили, что нужно сначала разобраться и выяснить, в чем причина конфликта с одноклассниками или учителями, и только потом выносить справедливый вердикт. Но мы не в суде, и вашему ребенку нужна поддержка и ощущение, что мир вокруг него может быть безопасен, а его могут защитить», — уверена специалист.

Не стоит и слишком сильно давить на ребенка, требуя от него идеальной успеваемости, и гнаться за рейтингом в классе: это может создать стресс, который лишь еще больше отвадит ребенка от учебы, написали NEWS.ru.