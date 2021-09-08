Психолог рассказал, как приучить ребенка самостоятельно собираться в школу

После летних каникул ребенку часто бывает непросто настроиться на режим учебы. Детский психолог Мария Шаталина рассказала «ФедералПресс», как научить ребенка самостоятельно просыпаться и собираться в школу.

Для того, чтобы не проспать, специалист посоветовала купить будильник, который будет сложнее выключить.

«Советую купить старорежимный, огромный будильник, который нужно крутить, заводить, который не так-то просто вырубить, как телефон или планшет. Можно выбрать его вместе с ребенком. Можно придумать для будильника смешное прозвище», — сказала Шаталина.

Важно организовать утро ребенка так, чтобы рутина стала приятной и веселой, а не мучительной. Тогда ему будет проще просыпаться и приступать к делам.

«Заведите приятный утренний ритуал: неожиданный сюрприз в ванной, который нужно еще поискать, записочка с секретиком. Его (не ваша) любимая песня вместо звонка. Повозитесь, потанцуйте прямо в постели, создайте настроение, вместо того чтобы его убивать», — посоветовала психолог.

Также можно составить забавный чек-лист утренних дел, писать его, например, на грифельной доске и каждое утро отмечать выполненные дела. Так ребенок поймет, что если вовремя справиться со всеми необходимыми задачами, еще остается время на отдых и что-то приятное.