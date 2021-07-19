Психолог рассказал, как принимать правильные решения при стрессе

Не всегда принятые решения могут быть правильными и логичными. А если в жизни присутствует стресс, вероятность того, что человек мыслит ограниченно, слишком высока. О том, как ужиться со стрессом и мыслить разумно под его действием, рассказала РИА ФАН практикующий психолог и гештальт-терапевт Людмила Суздальцева.

«В сложных ситуациях мы, как правило, реагируем по принципу рефлекса, то есть „стимул-реакция“. И максимум, как здесь можно себя поддержать, — дать себе время на то, чтобы подумать и осознать, что с тобой происходит, какие будут решения, чего ты боишься и исходя из каких соображений действуешь. Потому что мысль быстрая, а психика медленная, ей нужно время», — поясняла психолог.

По ее словам, лучше принять любое решение, чем вовсе пустить все на самотек. Существуют так называемые невосполнимые потери, однако выход кроется в том, чтобы принять неверность своего решения и двигаться дальше.

Для человека труднее всего столкнуться с собственным несовершенством. Каждому нужно принимать факт неправильного решения, на которое повлияли конкретные причины, заключила эксперт.