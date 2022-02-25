Психолог рассказал, как преодолеть тревогу на фоне новостей о спецоперации в Донбассе

На фоне развернувшихся событий в Донбассе многие люди испытывают страх и тревогу за будущее. Психолог Александр Вронский считает, что в такой период любому человеку свойственно пересматривать свои ценности. В первую очередь, у каждого включается отрицание событий, написали «Дни.ру».

После отрицания следует так называемое вытеснение: «Не хочу об этом думать, меня не коснется». Затем у человека появляется осознание происходящего, а вместе с ним шок, тревога и неопределенность.

По словам психолога, сохранять самообладание в это непростое время помогут несколько факторов. Он советует вспомнить о родных, близких, о своей семье, при этом забыть о ссорах, обидах, недопониманиях. Каждому человеку хочется услышать «Не бойся, я с тобой».

Кроме того, важно не держать эти переживания в себе. Можно позвонить друзьям или знакомым и рассказать о своей тревоге. Для кого справиться с перенапряжением помогает работа, спорт или хобби. Главное, по словам специалиста, помнить, что жизнь продолжается.