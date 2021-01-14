Психолог рассказал, как прекратить быть жертвой в отношениях с мужчиной

Сперва важно отказаться о того, чтобы обвинять в своих проблемах окружающих. Это необходимо сделать, даже, если люди действительно ведут себя не лучшим образом. Вторым пунктом является остановка негативных мыслей. Эксперт подчеркнул, что они лишь отнимают силы.

В-третьих, человеку нужно сообразить, как он провоцирует неприятную ситуацию. Некоторые продолжают контактировать с агрессором и поощряют его поведение. Четвертый шаг — отказаться от всех выгод, связанных с позицией жертвы. В частности речь идет о жалости к себе.

Последним условием отказа от роли жертвы является продумать тактику поведения в будущем конфликте. Идзиковский призвал перестать ходить по замкнутому кругу и страдать без всякой надобности.